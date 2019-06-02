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تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 02 يونيو 2019 05:22 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسرة عدد 104.87 نقطة، لتغلق عند مستوى 10168.14 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9.6 مليون سهم بقيمة 197.4 مليون ريال قطرى عبر 5736 صفقة، وارتفع 12 سهم، وانخفض 27 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.54%.


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