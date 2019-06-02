سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 02 يونيو 2019 10:45 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد،بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% خاسرة عدد 120.64 نقطة، لتصل إلى مستوى 10152.38 نقطة.

جرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 5.4 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون ريال قطرى عبر 3158 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.

تراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.39%، تلاه قطاعى الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1% خلال مايو..و16 مليار ريال خسائر

الجمعة، 31 مايو 2019 07:30 م

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والاتصالات

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:40 ص

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات

الإثنين، 27 مايو 2019 10:53 ص

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البضائع

الأحد، 26 مايو 2019 02:27 م

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها النقل

الأحد، 26 مايو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة