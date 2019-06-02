تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد،بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% خاسرة عدد 120.64 نقطة، لتصل إلى مستوى 10152.38 نقطة.

جرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 5.4 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون ريال قطرى عبر 3158 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.

تراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.39%، تلاه قطاعى الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%.