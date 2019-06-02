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تداول 452 شاحنة بضائع و995 سيارة بموانى البحر الأجمر

الأحد، 02 يونيو 2019 12:03 م
تداول 452 شاحنة بضائع و995 سيارة بموانى البحر الأجمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
السويس السيد فلاح

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 14 سفينة وتم تداول 452 شاحنة بضائع و995 سيارة حيث شملت حركة الواردات 206 شاحنة و985 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 246 شاحنة بضائع و10 سيارة.

و يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة أربع سفن وهى القاهرة، امانة، الحرية، النوى اكسبريس بينما استقبل بالأمس أربع سفن وهى القاهرة،امانة،الحرية،النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج ومغادرة السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا،ايلة،بريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Miablilk.

 

 

 


ميناء نويبع

موانى البحر الاحمر

الغردقه

حركه الصادرات

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