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تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 م
تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 20 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 

 


موانى بورسعيد

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

حاويات

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