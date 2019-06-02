"تحيا مصر" يجهز 100 عروس بالملابس والمفروشات بمناسبة عيد الفطر (صور)

كتب مدحت وهبة

وزع صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، 4 آلاف قطعة ملابس ومفروشات جديدة على 100 عروس من اليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، كمشاركة فى تجهيزهن للزواج بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" التى وفّر الصندوق من خلالها 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردى ومُصنّعى الملابس الجاهزة، لتوزيعها مجانا على الطلاب الأولى بالرعاية فى كل الجامعات، والأسر الأكثر احتياجًا.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، إن "تحيا مصر" يسعى لإدخال البهجة على أكبر عدد من الأسر خلال عيد الفطر، لافتا إلى أن مبادرة دكان الفرحة نجحت فى توفير 52 ألف قطعة ملابس لـ22 ألف مستفيد منذ إطلاقها. متابعا: "مبادرة دكان الفرحة تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق، لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين، تحت شعار حياة كريمة للإنسان المصرى، إذ يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب دكان الفرحة، هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ومنها مبادرة بالهنا والشفا، ومشروع الاستفادة من لحوم الهَدى والأضاحى، لتوفير الوجبات الغذائية لتلك الأسر فى القرى والنجوع".

وأشار المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إلى أن محور الدعم الاجتماعى يتضمن أيضا مبادرة سجون بلا غارمين التى نجحت فى فك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى الذى نجح فى حماية 16 ألف طفل حتى الآن، سواء بإعادة دمجهم فى أسرهم مرة أخرى، أو بتسكينهم فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، التى طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

فى ذات السياق يُوفّر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادى مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم "مستورة" الذى يُقدّم تمويلًا تتراوح قيمته بين 4 و20 ألف جنيه، فى صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهى الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية.

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل، يتراوح عمرها بين 21 و60 سنة، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع، ونجح المشروع فى توفير تلك المشروعات لأكثر من 17 ألف امرأة حتى الآن بتمويل 289 مليون جنيه. وبالتزامن مع تمويل صندوق تحيا مصر لمشروعات برنامج مستورة، رصد الصندوق 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بفك كرب الغارمين والغارمات، حماية لكيان الأسرة المصرية، ولمنح فرصة جديدة لهم لبدء حياتهم من جديد.

وتتكامل مبادرة "سجون بلا غارمات" مع برنامج "مستورة"، تأكيدًا لدور صندوق تحيا مصر فى تدعيم القيم الإنسانية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، التى حرص رئيس الجمهورية على إرسائها مع مبادرته لتأسيس صندوق تحيا مصر.