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تحرير 663 مخالفة مرورية وفحص 21 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 02 يونيو 2019 09:35 ص
تحرير 663 مخالفة مرورية وفحص 21 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 663 مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 21 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
 

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