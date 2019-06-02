تحديد موقف الطلاب الغشاشين بامتحانات الدبلومات الفنية قبل إعلان النتيجة

تواصل الشئون القانونية بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، التحقيق لإنهاء واتخاذ قرار بشأن محاضر الغش التى تم تحريرها للطلاب الذين تم ضبطهم بوسائل غش فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية والتى انتهت أمس السبت.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، لـ" اليوم السابع"، إنه سيتم اتخاذ قرارات وتحديد موقف الطلاب الغشاشين فى الامتحانات قبل موعد إعلان النتيجة والمقرر لها نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت المصادر، أن القرار الوزارة المنظم لأعمال الامتحانات صريح فى العقوبة المقررة لأى طالب يصور أسئلة الامتحانات ويرسلها لصفحات الغش الإلكترونى أو يتم ضبطه وبحوزته تليفون محمول أو أدوات غش وهى الحرمان من الامتحانات حسب جسامة الواقعة.

وشددت المصادر، أن أى قرار يصدر من الشئون القانونية سيتم اعتماده.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية قد انطلقت 18 مايو الماضى وانتهت أمس السبت 1 يونيو الجارى، إضافة إلى تحرير قرابة 68 مخالفة فى عدد من اللجان خلال الاختبارات.