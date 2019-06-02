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تجهيز 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فى محافظة الجيزة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:49 م
تجهيز 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فى محافظة الجيزة صلاة العيد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث خصصت 469 ساحة لأداء المواطنين صلاه العيد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن قيام مديرية الأوقاف بتعيين خطيب اساسى وآخر احتياطى لكل ساحة صلاه مؤكدا على توجيه الهيئة العامة للنظافة للقيام بحملات بمحيط المساجد وساحات الصلاة ورفع المخلفات منها اولا بأول مع تخصيص فرق نظافة للمرور على الساحات للتأكد من نظافتها اضافه الى الغاء الاجازات لعمال النظافة والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة .

كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والنزول للشارع لمتابعة حاله النظافة والإشغالات والتصدى لمخالفات البناء بحزم بالإضافة الى إزله اى اشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال ايام العيد بالشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية والميادين لعدم السماح بوجود اى تعديات تعكر فرحة العيد على المواطنين .

كما أعلن راشد، عن رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية والمرافق حيث وجه شركه مياه الشرب والصرف الصحى باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها وصيانة الشبكات والتأكد من جاهزيتها لتلاشى اى مشكلات خلال فترة العيد .

وأكد راشد على شن حملات تموينية من خلال لجان تم تشكيها تضم مديرية ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للمرور على الاسواق والمحال التجارية والشوادر والمصانع والمطاعم ومحلات بيع الاسماك واللحوم للتأكد من سلامة الاغذية والمنتجات التى يتناولها المواطنين مؤكدًا على اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وتفقد محافظ الجيزة عددًا من المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة للوقوف على السلع المطروحة وجودتها وأسعارها حيث تفقد المحافظ المجمع الاستهلاكى بشارع أحمد عرابى بحى العجوزة رافقه اللواء مصطفى شحاتة مدير امن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد .

 


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