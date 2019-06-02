تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر وحملات رقابية على الأسواق غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

كلفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، بتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر ببرج العرب بداية من اليوم الأحد، والتى سيقام فيها شعائر صلاة عيد الفطر.

وأكدت على ضرورة توفير كافة الخدمات بها لاستقبال المصلين، وكذا تكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالساحات وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المصلين؛ وتم تجهيز عدد 2 موقع لصلاة العيد بشارعى جمال عبد الناصر مقابل مسجد المروة ، وأنور السادات خلف مجلس المدينة.

من جهه آخرى، شن المركز حملة رقابية على الأسواق إستعداداً للعيد بمركز ومدينة برج العرب و ذلك للمرور على الأسواق للاطمئنان على سلامة الغذاء استعدادا للعيد، بحضور المهندسة نادية جبر ؛ سكرتير عام المركز وبالتنسيق مع مدير إدارة التموين ومدير الرقابة ومدير شؤون البيئة ودكتور من الطب البيطرى و من الإدارة الصحية.

بالإضافة إلى المرور على أسواق البرج القديم وملاحظه تاريخ الصلاحيه للاغذيه المحفوظه والأسماك والرنجه وغيرها وكذلك اللحوم وحلوى العيد وسلامة الخضار وتثبيت الأسعار، وتم اخذ عينات من المواد الغذائية للاطمئنان على سلامتها،وتم تحرير محاضر للباعه المخالفين، وإعدام بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.