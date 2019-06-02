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تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:42 ص
تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية العاب نارية - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص - تاجر مقيم بأسيوط - أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" بدائرة القسم، وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 14 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 640 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


العاب ناريه

محكمه جنوب القاهره

الجماليه

نيابه الجمالية

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