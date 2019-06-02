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تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإصابة اتنين آخرين بجروح قطعية 45 يوم بالغربية

الأحد، 02 يونيو 2019 08:27 م
تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإصابة اتنين آخرين بجروح قطعية 45 يوم بالغربية جثه -ارشيفية
الغربيه محمد طارق

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قررت نيابة زفتى بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار هاشم إبراهيم رئيس النيابة، تحديد حبس المتهم فى قضية قتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح قطعية 45 يوما على ذمة التحقيق.
 
وترجع أحداث الواقعة بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه واثنين آخرين داخل إحدى مكاتب المحاسبة داخل مدينة زفتى، وقام خلالها شاب بالتعدى على ثلاث أشخاص مستخدما سلاح أبيض وقام بقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بإصابات خطيرة.
 
وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب داخل أحد مكاتب المحاسبة، وقام أحد الشباب بالتعدى عليهم باستخدام سلاح أبيض "سكينة".
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده فريق البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وتبين قيام المدعو "على ق" بالتعدي على "رضا ز" مستخدما سلاح ابيض وقام الطرف الأول بطعن الطرف الثاني عدة طعنات بالصدر والرقبة، ثم قام بالتعدي على شخصين آخرين عندما قاموا بمنعه وإصابتهم بجروح قطعية.
 
وتم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.
 
 

نيابة زفتي

مقتل شاب

مباحث الغربيه

تجديد حبس

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