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تأجيل محاكمة المعزول ورفاقه فى التخابر مع حركة حماس لجلسة 15 يونيو

الأحد، 02 يونيو 2019 03:45 م
تأجيل محاكمة المعزول ورفاقه فى التخابر مع حركة حماس لجلسة 15 يونيو محاكمة المعزول محمد مرسى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة فى سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًّا بتلقّى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

التخابر مع حماس

محاكمة مرسى بالتخابر مع حماس

نظر محاكمة الاخوان بالتحابر مع حماس

محمد مرسى

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