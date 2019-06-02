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بريطانيا وفرنسا تحتجزان 74 مهاجرا غير شرعى حاولوا عبور نفق المانش

الأحد، 02 يونيو 2019 06:07 ص
بريطانيا وفرنسا تحتجزان 74 مهاجرا غير شرعى حاولوا عبور نفق المانش مهاجرين
وكالات الأنباء

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اعتقلت سلطات بريطانيا وفرنسا السبت 74 مهاجرا أثناء محاولتهم غير القانونية لعبور نفق المانش ليلا، باتجاه الشمال متجهين إلى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن وزارة الداخلية البريطانية.

 

 ووفقا للداخلية البريطانية، فقد توجه المهاجرون فى ثمانية قوارب صغيرة، تمكن أحدها فقط من الوصول إلى الساحل البريطانى ونزل ركابه على الشاطئ بالقرب من موقع المخيم فى وينشلسى شرقى ساسكس، فيما تم احتجاز زورقين آخرين فى المياه المفتوحة من قبل حرس الحدود الفرنسي، أما القوارب الخمسة الأخرى فقد احتجزت من قبل الأجهزة البريطانية.

 

من جانبه، قال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد إن "عدد المهاجرين الذين يعبرون المضيق ليلا يثير قلقا عميقا"، مشيرا إلى أن "أولئك الذين يفضلون هذه الرحلة الخطرة على واحد من أكثر طرق الشحن ازدحاما فى العالم يعرضون حياتهم لخطر قاتل".

 

كما تعهد الوزير بأنه سيبذل قصارى جهده لوقف تدفق المخالفين من عابرى الحدود البريطانية.


مهاجرين

المانش

بريطانيا

فرنسا

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