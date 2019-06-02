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بالون "ترامب الرضيع" يحلق فى لندن تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكى

الأحد، 02 يونيو 2019 09:07 م
بالون "ترامب الرضيع" يحلق فى لندن تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكى بالون ترامب الرضيع
لندن (رويترز)

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قال ناشطون إن بالون "الرضيع ترامب"، الذى كان بؤرة احتجاجات أثناء زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للندن العام الماضى سيحلق مجددا خلال زيارة الدولة المقررة له بدءا من غد الاثنين.

وقال الفريق المنظم لفعالية البالون اليوم الأحد إنه سيحلق قرب مواقع من المقرر وجود ترامب فيها خلال الزيارة بعدما نجحت إحدى الحملات فى جمع 30 ألف جنيه استرلينى (38 ألف دولار) لصالح جماعات تدعم قضايا بدءا من التغير المناخى وانتهاء بحقوق المرأة.

وصار البالون البرتقالى اللون، الذى يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويصور ترامب طفلا غاضبا يرتدى حفاضة، رمزا لمئات الآلاف من المحتجين المعارضين لسياسات ترامب والذين احتشدوا فى وسط لندن خلال زيارته السابقة.

وقال أحد منظمى الاحتجاج ويدعى أجوب فاراجى "سيبذل ترامب ما فى وسعه خلال الزيارة للابتعاد عن العامة خلال الزيارة لكن الطفل المحلق سيوصل رسالة تضامن واضحة جدا للذين تأثروا بسياساته الخسيسة".

ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته ميلانيا بريطانيا فى الفترة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران. وسيتخلل الزيارة ترتيبات فخمة منها إقامة مأدبة سخية فى قصر بكنجهام. وجاءت الدعوة من الملكة إليزابيث لكن القرار اتخذه ساسة بالنيابة عنها، وسيكون هذا الاستقبال هو الأكبر الذى تمنحه بريطانيا لمسؤول كبير.

وانتقد رئيس بلدية لندن صادق خان بشدة قرار الحكومة بتوفير استقبال رسمى سخى لترامب هذا العام. وكان قد أجاز الاحتجاج بهذا البالون العام الماضي.

وكتب خان فى صحيفة الاوبزرفر أن الموافقة على "زيارة دولة لرئيس... لا يتفق سلوكه المثير للجدل مع قيم المساواة والحرية والحريات الدينية التى تأسست عليها الولايات المتحدة أمر لا يتماشى مع القيم البريطانية".

 

 


بالون

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لندن

الرئيس الأمريكي

أخبار أمريكا

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