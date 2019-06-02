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بالأسماء. محافظ أسيوط يصدر حركة تنقلات محدودة بين قيادات المحليات

الأحد، 02 يونيو 2019 10:52 م
بالأسماء. محافظ أسيوط يصدر حركة تنقلات محدودة بين قيادات المحليات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
اسيوط-هيثم البدري

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أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارات المحلية وتضمنت الحركة تغيير  7 قيادات مابين مدير عام ورؤساء مجالس مدينة. 
حيث تضمنت الحركة  تكليف أيمن محروس ، رئيس مركز ، ومدينة البداري  رئيسا لحي شرق أسيوط ، وتكليف ،محمد حسن نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب للعمل رئيسا لمركز ومدينة البداري ، وتكليف مصطفى محمد ابراهيم ،  نائب رئيس مركز ومدينة ابنوب بالعمل مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، وتكليف علي عبدالله علي ،  مدير مركز المعلومات بالمحافظة للقيام بعمل مدير جهاز تشغيل الشباب،و تكليف الدكتور محمد حلمي ،  رئيس حي شرق للعمل  مديرا لمشروع العبارات النهرية، و وتكليف بهاء الدين علي عثمان ، مدير مشروع العبارات النهرية   للقيام بعمل رئيس  قسم العقود والمشتريات بالمحافظة  ، وتكليف عبدالمعطي شحاتة عبدالمعطي  وكيل قسم المشتريات للعمل مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
 

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