بالأسماء. محافظ أسيوط يصدر حركة تنقلات محدودة بين قيادات المحليات

اسيوط-هيثم البدري

أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارات المحلية وتضمنت الحركة تغيير 7 قيادات مابين مدير عام ورؤساء مجالس مدينة.

حيث تضمنت الحركة تكليف أيمن محروس ، رئيس مركز ، ومدينة البداري رئيسا لحي شرق أسيوط ، وتكليف ،محمد حسن نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب للعمل رئيسا لمركز ومدينة البداري ، وتكليف مصطفى محمد ابراهيم ، نائب رئيس مركز ومدينة ابنوب بالعمل مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، وتكليف علي عبدالله علي ، مدير مركز المعلومات بالمحافظة للقيام بعمل مدير جهاز تشغيل الشباب،و تكليف الدكتور محمد حلمي ، رئيس حي شرق للعمل مديرا لمشروع العبارات النهرية، و وتكليف بهاء الدين علي عثمان ، مدير مشروع العبارات النهرية للقيام بعمل رئيس قسم العقود والمشتريات بالمحافظة ، وتكليف عبدالمعطي شحاتة عبدالمعطي وكيل قسم المشتريات للعمل مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.