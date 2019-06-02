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انتهاء تجديدات ستاد الإسماعيلى استعداد لبطولة أفريقيا

الأحد، 02 يونيو 2019 09:43 ص
انتهاء تجديدات ستاد الإسماعيلى استعداد لبطولة أفريقيا تجديدات ستاد الإسماعيلى
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن اللجنة التنفيذية المسئولة عن تطوير وتجديد النادى الإسماعيلى، انتهت من الأعمال المكلفة بها إستعدادا لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
 
وأشار سامى عبد الحليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن أعمال التطوير بإستاد الإسماعيلى تلقى إهتماما كبيرا، ومتابعة دقيقة من اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بهدف أن تظهر محافظة الإسماعيلية بصورة مشرفة وتليق بإسم مصر، وأن هناك جهود كبيرة مبذولة لإنجاح بطولة كاس الأمم الأفريقية، وهى البطولة الأقوى على مستوى ساحة الرياضة الأفريقية .
 
وأكد عبد الحليم، على أن تسليم أعمال التطوير التى تمت بالنادى خلال ساعات بحضور لجان من الإتحاد الأفريقى لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، حيث التزمنا بالمواعيد المقررة سلفا لإنهاء كافة التعديلات والتطويرات فى النادى سواء على مستوى الملاعب أو على مستوى الحجرات والبنية التحتية.
 
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تجديدات النادى الإسماعيلى تتواكب مع التقنيات العالمية الحديثة فى ملاعب أوروبا من أرضيات ملاعب وشبكات رى وصرف، بجانب المدرجات الثانية والثالثة المقصورة الرئيسية والأمامية، ودورات المياه وغرف الحكام وغرف اللاعبين، وقاعات المؤتمرات الصحفية وكبار الزوار، وبهذا يكون إستاد النادى الإسماعيلى ضمن النوادى العالمية بعد التطوير.
 
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه فى سياق التطوير بمنظومة الرياضة بالمحافظة وإستعدادا لإستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، إفتتح الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة للإسماعيلية وضمن المشروعات القومية، النادى الإجتماعى الجديد للإسماعيلى، وهو صرح رياضى يضاف إلى مدينة الإسماعيلية، وكان حلما لأبناء ومواطنى الإسماعيلية، أن يكون لهم ولأول مرة صرح كبير مثل النادى الإجتماعى الجديد، والذى تم إنشاءه بمنطقة النخيل .
 
وقال عبد الحليم، أن النادى على مساحة 30 فدان، وبتكلفة 600 مليون جنية، ويضم 4 حمامات سباحة، و12 ملعبا، من بينهم عدد 2 ملعب قانونى من النجيل الطبيعى والصناعى، بجانب ملعب خماسى نجيل صناعى، وملعب لكرة السلة إكريليك، وملعبين لكرة اليد، وملعبين للتنس، وحجرة لخلع الملابس، بالإضافة على 2 حمام سباحة دوليين، و2 حمام سباحة للأطفال، ومبنى إجتماعى متكامل، وحديقة للأطفال ومطعم وقاعة فراح .
 
1--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

2--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

3--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

4--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

5--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

6--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

7--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 
 
8--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

9--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

10--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
10--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية

11--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

12--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

13--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

14--تجديدات-النادى-الإسماعيلى-أستعداد-لبطولة-الأمم-الأفريقية
 

15--سامى-عبدالحليم--وكيل-وزارة-الشباب
 

كاس الامم الافريقيه

امم افريقيا 2019

محافظه الاسماعيليه

النادى الاسماعيلى

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