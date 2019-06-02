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اليوم.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

الأحد، 02 يونيو 2019 05:00 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،عن فصل التيار الكهربائى عن اليوم الأحد عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الدورية. 
 
وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن سكن العاملين بعدد من القرى السياحية بمنطقة ذهبية، واستراحة البنك الاهلى بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة. 
 
كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن ممشى النصر وآخر شارع النصر بمدينة الغردقة وذلك يوم الإثنين المقبل الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .
 
 
 

 


البحرالاحمر

فصل التيار الكهربي

الصيانة الدورية

الغردقة

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