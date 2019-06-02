اليوم.. تكريم 17 فائزا منهم 7 أفارقة من حفظة القرآن فى احتفالية الأوقاف

تعقد مصر احتفالها السنوى بليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، فى الثانية من ظهر يوم الأحد، ويلقى الرئيس خطابا للأئمة فى الاحتفالية والتقليد السنوى.

ويحضر 500 مدعو مصريين وأجانب من قيادات الدولة يتقدمهم رئيس الوزراء وشيخ الأزهر، ، كما يحضر رئيس البرلمان ومفتى الجمهورية، ونقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف​، ​وكافة الوزراء والنواب البارزين ورؤساء الأحزاب، والفراء العرب والأجانب.

وسيكرم 17 فائزا بالمسابقة العالمية الـ27 لحفظ القرآن الكريم، منهم 7 أفارقة ضمن 10 أجانب يتسلمون جوائزهم فى حضور 500 مدعو و5 محكمين دوليين​​ أجانب و6 محكمين دوليين من مصر.

من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف، أنها خصصت ما يزيد على مليون ومائتى ألف جنيه جوائز مسابقات القرآن الكريم لهذا العام، تشجيعًا على حفظ وفهم القرآن الكريم بمسابقة الأوقاف الدولية الـ26، ويمنحهم الرئيس الجوائز التالية.. ففى الفرع الأول: الحفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده وجاء فى المركز الأول رأفت عبد الستار سيد أحمد، مصر، 90.55​ و​الجائزة، 180 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، والفائز الثانى​ عمر عبدالكريم خليل الزغبى، الأردن، 84.25​ و​الجائزة، 120 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، والفائز الثالث ​عبدالباسط حلو صوصول، تشاد، 80.85​، وا​لجائزة، 90 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​.

​وفى الفرع الثاني: الحفظ والصوت الحسن والتجويد:​ فاز ​عبدالرحيم محمد على إبراهيم حامد، مصر، 97.10​، بجائزة قيمتها ​150 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، و​عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز، مصر، 96.50​، بجائزة قيمتها ​120 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، و​عبدالعليم عبدالرحيم محمد، كينيا، 96.05​، بجائزة قيمتها ​90 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، وفاز ​محمد مصطفى نيانج، السنغال، 94.35​، بجائزة قيمتها ​80 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، و​ محمد صفان بن سفر، سريلانكا، 94.20​ ويحصل على ​مصحف وشهادة تقدير​، و​ ماهر عواف عطية الثمالى، السعودية، 93.50​، ويحصل على ​مصحف وشهادة تقدير​، و​ عبد الله عريبى، الجزائر، 93.30​، ويحصل على ​مصحف وشهادة تقدير​، و​إبراهيم معاذ، النيجر، 91.75​، ويحصل على ​مصحف وشهادة تقدير​، و​محمد أمين يحيى عثمان، نيجيريا، 91.75​، ويحصل ​مصحف وشهادة تقدير​، و​ عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن، تنزانيا، 91.15​، ويحصل على ​مصحف وشهادة تقدير.

​وفى ​الفرع الثالث: الناشئة:​ يكرم الرئيس ​سارة محمد محمد زكريا، مصر، 96.35، وتحصل على ​120 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، و​ أحمد جمال السيد حشيش، مصر، 95.90.

80 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، و​ عبدالله تشحكيف رستم، روسيا الاتحادية، 91.75​، ويحصل على ​70 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير​، و​ زياد محمد مصطفى، مصر، 91.45، مصحف وشهادة تقدير.

ويحضر التكريم المحكمين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين وهم.. أولا من داخل مصر: الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية​، و​ الدكتور عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم طنطا الأسبق​، وف​ضيلة الشيخ حلمى الجمل مقرئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون​، و​ أحمد محمد السيد خطاب مدرس مساعد بكلية القرآن الكريم​، و​محمد رفاعى كامل رفاعى زلط معيد بكلية القرآن الكريم​، و​الشيخ سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

​ويحضر محكمين ​من خارج مصر ​وهم: ​الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان – السعودية​، وا​لدكتور​ ي​وسف النعيم يوسف محمد – السودان​، و​الدكتور حاتم جميل محمود السحيمات – الأردن​، و​على محمد حسين الغزاوى – لبنان​، و​الدكتور سعيد إبراهيم سعيد داود – فلسطين.

​​وتعليقا على تكريمه قال عبد الرحيم محمد على، الفائز بالمركز الأول فى مسابقة الأوقاف الدولية السادسة والعشرين، للقرآن الكريم، أنه شعر بسعادة بالغة بتفوقه على 45​ ​متسابق كانوا يتنافسون على الحصول على الترتيب الأول فى فرع التجويد والحفظ والصوت الحسن​، مؤكدا​ أن أمه هى البطل الحقيقى وراء حصوله على هذه الجائزة لأنها كانت رفيقة دربه، لحفظ القرآن بالأحكام والتجويد، ولم تجعله يشعر لحظة بأن اعاقته ستكون مانعا لتحقيق حلمه.

وأوضح عبد الرحيم، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية، قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسوان، وهو أحد أبناء قرية الشطب التابعة لمركز دراو، بمحافظة أسوان، أن حصوله على مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه، قيمة الجائزة يعد تكريما لمشواره وبرغم من أنه كفيفا لم يمنعه ذلك من تحقيق حلمه والحصول على الجائزة، مؤكدا أن تمكن من المشاركة فى المسابقة بعد اجتياز عدد من الاختبارات وعندما تلى القرآن الكريم على الحضور خلال فعاليات المسابقة، وجد تصفيق الحاضرين شعر بأنه على مقربة من الفوز وتحقيق طموحه بأن يصبح قارئ بإذاعة القرآن الكريم.