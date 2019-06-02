النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن المصابين فى مشاجرة بالأسلحة بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تشاجر 6 أشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة العجوزة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتهما.

تلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بشارع السودان.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المشاجرة نشبت بين 4 جزارين، وبين صاحب مغسلة وعاطل، بسبب الخلاف على أولوية المرور بدراجة بخارية خاصة بإبن صاحب المغسلة أمام محل الجزارة، ملك الطرف الأول.

وخلال المشاجرة أطلق صاحب المغسلة أعيرة نارية من فرد خرطوش، مما أسفر عن إصابة 3 من الطرف الأول، كما أصيب هو بكدمات وجروح.

وتمكن النقيب أحمد عادل من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.