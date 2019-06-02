النيابة تستعجل تحريات المباحث حول العثور على جثة فتاة بجوار مترو طرة البلد

كتب سليم على

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باستعجال تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية، فى واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة بجوار خط المترو، فى المنطقة الفاصلة بين محطتى كوتسيكا وطرة البلد.

وقررت النيابة ندب فريق من الطب الشرعى لتشريح الجثة، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا تم التعدى عليها جنسيًّا من عدمه، والتحفّظ عليها في مشرحة زينهم عقب إجراء تحليل DNAلتحديد هويتها. كما طالبت بفحص بلاغات المفقودين وحالات الاختطاف، واستدعاء عدد من المتسولين لسؤالهم عن الواقعة أو الملابس التى كانت ترتديها الضحية.

وخاطبت النيابة الأهالى للإدلاء بأية معلومات عن الواقعة، بعدما قررت طباعة صورة بمواصفات الجثة وملابسها وألوانها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى نطاق المنطقة بالكامل، والبحث عن أية كاميرات محيطة بموقع الحادث، للتوصل إلى هوية الجناة ومن ألقوا الجثة فى تلك المنطقة.

وجاء فى محضر مناظرة النيابة، أن الجثة لفتاة متسولة فى مقتبل العقد الثالث من العمر، ترتدى ملابسها كاملة، وقد وُضعت الجثة فى "جوال"، ولا توجد فى جسدها أية إصابات أو سحجات، ويحتمل أن تكون الوفاة نتيجة الخنق. وتلقت شرطة النقل والمواصلات إشارة من الأمن المُعيّن لتأمين المنطقة الفاصلة بين محطتى كوتسيكا وطرة البلد، مفادها العثور على جثة فتاة فى مقتبل العقد الثالث من العمر، مقتولة وملقاة بجوار قضبان المترو، بالقرب من كوبرى المشاة.