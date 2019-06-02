النيابة تأمر بتشريح جثة مسنة بعد مصرعها داخل حريق شب بمنزلها فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، بالتصريح بدفن جثة سيدة مسنة، لقيت مصرعها فى حريق نشب داخل شقة سكنية، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية ، وكلفت بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي للمعاينة ورفع البصمات.

وكشفت التحقيقات الاولية، ان السبب وراء اندلاع النيران ماس كهربائي بالثلاجة .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بشارع الترب بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لمنع امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق التهم الشقة واسفر عن وفاة سيدة مسنة قعيدة وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.