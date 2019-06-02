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النقل النهرى تعلن الطوارئ طوال أيام العيد للتفتيش على المراكب النيلية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:43 م
النقل النهرى تعلن الطوارئ طوال أيام العيد للتفتيش على المراكب النيلية مراكب نيلية - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة النقل النهرى الطوارئ طوال أيام العيد مع تشديد الرقابة على المراكب النيلية والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والأمان، مع توزيع مفتشى إدارة الرقابة النهرية على المراسى النهرية بطول الكورنيش للتأكد من التزام المراكب بالحمولات المقررة واشتراطات التراخيص.

وكلف رئيس هيئة النقل النهرى مفتشى الهيئة بعدم التساهل خلال مراقبة متابعة الراكب النيلية طوال أيام العيد الذى يكثر فيه الإقبال على استقلال المراكب النيلية للتنزه، مع التنسيق مع شرطة المسطحات المائية فى إحكام الرقابة على الراكب النيلية ومراجعة التزامها بالحمولات المحددة لكل مركب واشتراطات السلامة وفقما وارد فى ترخيص تشغيلها.


النهرى النهرى

المراكب النيلية

النيل

غرق المراكب

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