المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة تجارة الأسلحة النارية فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة العاملين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تجارة الأسلحة النارية فى السلام.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم "حافظ.ا" مسجل خطر، و"جمال.م" صاحب قهوة، تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة السلام، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهما تم ضبطهما، وعثر على سلاح نارى آلى وآخر غير مششخن وذخيرة.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى أحالتههما لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد.