المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالشروع فى تهريب "الحشيش" بقسم الجيزة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ع.خ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالشروع فى تهريب مخدر الحشيش لأحد المساجين بالجيزة.

وأسندت النيابة للمتهم "ع.خ"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، بقصد تهريبه لأحد المساجين داخل قسم شرطة الجيزة، فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

تعود الواقعة، إلى أنه خلال تفتيش ضباط قسم الجيزة، لزيارات المساجين داخل القسم، وخلال تفتيش المتهم " ع.خ"، تم العثور على مخدر الحشيش، وبسؤاله اعترف بحيازة المخدر بقصد تهريبه لأحد المساجين داخل القسم، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.