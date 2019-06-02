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لتخفيف الأعباء..

"المرور" تستخرج الشهادات الصحية لطالبى التراخيص داخل الوحدات

الأحد، 02 يونيو 2019 04:00 ص
"المرور" تستخرج الشهادات الصحية لطالبى التراخيص داخل الوحدات المرور- صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى بالمرور، بأنه سيتم عمل الشهادة الصحية التى يتم من خلالها استخراج الرخص سواء شهادة الباطنة والنظر من داخل وحدات المرور، لافتا النظر إلى أنه فى حالة استخراج أى شهادة صحية من خارج الوحدة التابع لها قائد السيارة لن يتم قبولها، موضحا أن هناك عيادات متكاملة متواجدة داخل الواحدت تقوم بإعطاء السائقين تلك الشهادات بعد توقيع الكشف عليهم.

وأضاف المصدر، تكلفة الشهادات الطبية داخل الوحدة 150 جنيها و صورتين، بالإضافة إلى شراء بعض المستندات وتوجيه السائقين لاختبارات القيادة، وإذا تمت بنجاح، واعتمدت من لجنة الاختبار، يتم توجيهك إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، فهناك إدارات تجرى اختبارات شفوية فقط، وأخرى تلزمك بالإجابة على أسئلة تتعلق بقواعد وآداب المرور من خلال الكمبيوتر.

و أشار المصدر، إلى أن إدارات المرور تقوم بعمليات تطوير بشكل كبير على مستوى الجمهورية لكافة الوحدات، وإدخال كافة الأساليب الحديثة لمواكبة كافة الدول الأجنبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث يتم تطوير الوحدات من خلال ادخال أجهزة كمبيوتر و كاميرات مراقبة و الملصق الالكترونى و انشاء موقع تابع للمرور لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.


تطوير الادارات

كاميرات المراقبة

الملصق الالكترونى

اجهزة كمبيوتر

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