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القوات اليمنية المشتركة تقصف مواقع حوثية فى محافظة إب جنوبى اليمن

الأحد، 02 يونيو 2019 04:54 م
القوات اليمنية المشتركة تقصف مواقع حوثية فى محافظة إب جنوبى اليمن عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/

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أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الأحد، بأن قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمنى، شنت قصفا مدفعيا على عدد من مواقع ميليشيات الحوثى، فى شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبى اليمن.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "قوات المقاومة المشتركة قصفت أهدافا حوثية شمال منطقة "الريبي" وأطراف منطقة "باجة" بمدينة حجر.

وأضافت أن القوات المشتركة أخلت منازل المواطنين والأحياء السكنية فى غرب منطقة شخب من بقايا ثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق من أكثر من جهة.

بدورها، قطعت الميليشيات الحوثية خط (قعطبة - إب) والطرق الفرعية التى تمر منها الشاحنات عبر منطقة "العود"، بين محافظتى إب والضالع، لتمنع بذلك حركة المرور فى هذا الخط الحيوي، كما نفذت حملات اعتداء واختطاف فى منطقتى "سليم" و"الفاخر" بحق مواطنين، بذريعة التعاون مع المقاومة.

 


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مواقع حوثية

محافظة إب

أخبار اليمن

اليمن

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