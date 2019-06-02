القضاء العراقى يصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى لداعش الإرهابى

أعلن مصدر عراقى مطلع اليوم الأحد، أن القضاء العراقى أصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى.
وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "إحدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى"، مؤكدا أن هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن .
كان القضاء العراقى قد أصدر فى وقت سابق حكما بإعدام 7 فرنسيين انتموا إلى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.
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