القضاء العراقى يصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى لداعش الإرهابى

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر عراقى مطلع اليوم الأحد، أن القضاء العراقى أصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "إحدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى"، مؤكدا أن هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن .

كان القضاء العراقى قد أصدر فى وقت سابق حكما بإعدام 7 فرنسيين انتموا إلى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.