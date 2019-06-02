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القضاء العراقى يصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى لداعش الإرهابى

الأحد، 02 يونيو 2019 09:50 ص
القضاء العراقى يصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى لداعش الإرهابى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن مصدر عراقى مطلع اليوم الأحد، أن القضاء العراقى أصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "إحدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى"، مؤكدا أن هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن .

كان القضاء العراقى قد أصدر فى وقت سابق حكما بإعدام 7 فرنسيين انتموا إلى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.

 


العراق

القضاء العراقى

اعدام فرنسى فى العراق

داعش

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