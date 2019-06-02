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القبض على 3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة فى القليوبية

الأحد، 02 يونيو 2019 06:06 م
القبض على 3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة فى القليوبية حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وتم ضبط كلا "سيد م ا "25سنة، عاطل ومقيم عزبة الورد مسطرد، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3486 لسنة 2019 م جنح قسم قليوب سرقة هاتف، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 1912 لسنة 2019 م إدارى قسم قليوب، و"عبد العزيز . ع. ع " 32سنة، عاطل ومقيم ميت نما، دائرة مركز قليوب،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1749 لسنة 2019 م إدارى مركز قليوب، إطلاق أعيرة نارية،وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 1876 لسنة 2019 م إدارى قسم قليوب، و"اسلام. م .م " 30سنه،عاطل ومقيم طنان – دائرة مركز قليوب،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 21931 لسنة 2018 م جنح مركز قليوب، مشاجرة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم


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