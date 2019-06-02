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القبض على عاطلين لقيامهم بأعمال البلطجة بمواقف قليوب

الأحد، 02 يونيو 2019 07:36 م
القبض على عاطلين لقيامهم بأعمال البلطجة بمواقف قليوب حبس -أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على عاطلين لقيامهم بأعمال البلطجة بمواقف قليوب، وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير ادارة مرور القليوبية، بقيام ضباط مباحث المرور بحملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والذين يمارسون أعمال البلطجة والسمسرة بالمواقف وتم ضبط كلا من :"عادل  . ا  ع" 38 سنة،عاطل ومقيم  دائرة قسم أول شبرا الخيمة  السابق إتهامه في عدد 4 قضايا  إبتزاز أموال ، بلطجة ،مخدرات ،أخرهم القضية رقم 7753 لسنة 2017  جنح قسم قليوب، بلطجة ، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا " تبديد "،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره بموقف قليوب صنافير ، دائرة مركز قليوب ،بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 56 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 4860 لسنة 2019م جنح مركز قليوب، و" أحمد.   ا  .ا  "سن 31 عاطل ، السابق إتهامه في عدد 3 قضايا "بلطجة،هروب من المراقبة ، أموال عامة "،مطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا "بلطجة ، تبديد "،حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره بموقف قليوب – المؤسسة - دائرة قليوب بدون وجه حق ،وضبط بحوزته مبلغ 70 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1928 لسنة 2019م إداري قسم قليوب، وتم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم. 
 

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