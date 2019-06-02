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القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيس استروكس و20 قطعة حشيش فى التجمع

الأحد، 02 يونيو 2019 12:53 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيس استروكس و20 قطعة حشيش فى التجمع مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث القاهرة، من القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيس استروكس و20 قطعة حشيش بمنطقة التجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، مفادها قيام "بهاء. م" 27 سنة، و"محمود. و" ،23 سنة،  عاطلين بترويج المواد المخدرة، وبيعها بمناطق القاهرة الجديدة. 
 
وبإجراء التحريات اللازمة، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم علي 20 قطعة حشيش ، 12 كيس استروكس قبل ترويجهم بدائرة القسم،  و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم ، 1200من متحصلات تجارتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

امن القاهرة

حيازه مخدرات

مباحث القاهرة

تجارة المواد المخدرة

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