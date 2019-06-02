"القابضة للنقل البحرى والبرى" تستعد لعيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

أعلن اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حالة الطوارئ استعدادا بحلول عيد الفطر المبارك بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة من خلال كل من شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وقال بيان الشركة، إن الشركات تسعى لمواجهه ضغط الركاب خلال فترة إجازة العيد وذلك دعمًا للخطوط التى يوجد إقبال كبير عليها مع توفير وسائل انتقال للمواطنين بأسعار مناسبة وأخرى اقتصادية.

وبحسب البيان أصدر اللواء صلاح الدين حلمى تعليماته بإنشاء غرفة عمليات طوال فترة العيد بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات ومواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى للحد من الزحام وعدم الانتظار لفترات طويلة مع تطبيق نظام التشغيل المشترك مع الشركات الثلاثة.

وأصدر تعليمات لقيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع بعض السيارات احتياطى بجميع فروع التشغيل لدفعها فى حالة وجود تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن مع وضع خطة عاجلة للصيانة والإصلاح لرفع كفاءة الأسطول الفنية والتشغيلية وأيضًا يتم دفع سيارات نجدة مجهزة مع تكليف قطاع التفتيش بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للقيام بحملات تفتيشية مكثفة خلال فترة إجازة العيد للتأكد من الضوابط لتشغيل السيارات وحل المشاكل والصعوبات فى حينها مع إعطاء تقارير لرئاسة الشركة القابضة بالأحداث الهامة .