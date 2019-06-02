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وتقدم بالتهنئة للمصريين بعيد الفطر المبارك..

القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة: 10 قوميات صينية من أصل 56 تعتنق الإسلام

الأحد، 02 يونيو 2019 09:49 م
القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة: 10 قوميات صينية من أصل 56 تعتنق الإسلام القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قال القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة، شياو جون جنج، إن مصر والصين دولتان كبيرتان وحضارتان متعددتا القوميات، متقدما بالتهنئة للمصريين على شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
 
وأضاف أن هناك 56 قومية فى الصين منها 10 قوميات تعتنق الإسلام، كما يوجد 20 مليون مسلم يساهمون فى تعزيز الحضارة الصينية وتطورها والحداثة  موضحا أن الغالبية العظمى من المسلمين الصينيين شأنهم شأن المسلمين المصريين يحتفلون بالأجواء الاحتفالية فى رمضان كل عام.
 
جاء ذلك فى كلمته، اليوم الأحد، خلال حفل الإفطار السنوى الذى تنظمه السفارة الصينية بالقاهرة.
 
وأضاف، أن العام الماضى شهد تتويجا للانطلاقة الإيجابية بين البلدين مثمرا فى العلاقات بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 13,868 مليار دولار وزادت الصادرات والواردات بين البلدين. وزادت الصادرات المصرية بنسبة 38% كما شاركت الصين فى مشاريع كبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
 
وقال إن الرئيس السيسى زار الصين فى أبريل الماضى لحضور منتدى "الحزام والطريق" وتعزيز التعاون الثنائى والتعاون بين الصين وأفريقيا.
 
وأشار إلى أن بلاده تسعى دائما لربط تنميتها بتنمية الدول الأخرى المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق وفى المشروعات التى تعود فوائدها على الشعبين.
 
وفيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية الصينية والأمريكية هناك مفهومان مختلفان فى هذه القضية بين بكين وواشنطن، وهما أن الصين تريد التشارك والبناء للتعاون ولكن أمريكا تدافع عن الحمائية والانعزالية، وهو الأمر الذي تكون له آثار سلبية. 
 
وأوضح أن هناك عشرات الدول التى تشارك فى المبادرة التى تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. 
.
وانتقد الموقف الأمريكى من التوترات التجارية، مؤكدا أن الدول النامية تتأثر بهذه القضية، ولهذا ندعو إلى الانفتاح أكثر والتشارك والتعاون.
 
 
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الصين

الحرب التجارية

القائم بأعمال السفارة الصينية

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