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الفريق الكورى الجنوبى يواصل عملية البحث عن مفقودى السفينة الغارقة فى المجر

الأحد، 02 يونيو 2019 08:23 م
الفريق الكورى الجنوبى يواصل عملية البحث عن مفقودى السفينة الغارقة فى المجر سفينة _ صورة أرشيفية
سول /أ ش أ/

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تواصل كوريا الجنوبية والمجر، اليوم الأحد، العمليات المشتركة للبحث عن المفقودين باستخدام طائرات مروحية وقوارب سريعة بعد مرور 5 أيام من وقوع حادث غرق السفينة السياحية، التى كانت تحمل على متنها 33 كوريًا جنوبيًا مساء يوم 29 مايو الماضى فى نهر الدانوب بالمجر.

وتتوقع السلطات المجرية انخفاض منسوب المياه بشكل حاد فى الأيام المقبلة، مما قد يسرع من عمليات البحث عن المفقودين... حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وكان فريق الاستجابة الكورى الجنوبى حاول إدخال طائرة بدون طيار لتغوص تحت الماء لاستكشاف السفينة الغارقة من أجل عمليات التفتيش فيها، ولكنه فشل فى ذلك نتيجة تيارات المياه القوية.

 


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أخبار كوريا الجنوبية

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المجر

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