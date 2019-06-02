سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق تدعو الولايات المتحدة إلى التخلى عن سياسة الحروب

الأحد، 02 يونيو 2019 03:26 م
العراق تدعو الولايات المتحدة إلى التخلى عن سياسة الحروب الرئيس العراقى برهم صالح
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا العراق، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى تبنى نهج الحوار وتجنب سياسة الحروب فى تعاملها مع أزمات المنطقة.

 

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى بغداد، جوى هود، أكد"حرص العراق على اتباع الحوار البناء فى معالجة الأزمات فى المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور"​​​.

 

وحسب موقع روسيا اليوم أكد الرئيس العراقي "ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والأزمات وفق مصالحه الوطنية فى الاستقرار والازدهار"، بالإضافة إلى "بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".

 

وتأتى تصريحات الرئيس العراقى فى وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا فى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية اتهام واشنطن لطهران بتهديد المصالح الأمريكية.

 


العراق

واشنطن

برهم صالح

بغداد

السفارة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة