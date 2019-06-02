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الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44 درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تواصل درجات الحرارة ارتفاعها فى العديد من دول الخليج، اليوم الأحد، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات بهطول أمطار المصحوبة بالرياح مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.

وإليكم التفاصيل...

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف و حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق نجران ، الرياض والشرقية .

 

البحرين

 

ذكرت ادارة الأرصاد الجوية أن الطقس فى البحرين أنه سيكون اليوم الأحد حار خلال النهار مع ظهور كميات متفاوتة من السحب والرياح ، وأوضحت أن ودرجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 15% .

سحب كثيفة

الكويت

 

ذكرت ادارة الأرصاد الجوية أن الطقس فى الكويت أنه سيكون اليوم الأحد حار خلال النهار، وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

 

الإمارات

 

ذكرت ادارة الأرصاد الجوية أن الطقس فى الإمارات أنه سيكون اليوم الأحد معتدل نسبيا خلال النهار، وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.


درجات الحرارة

طقس الخليج

السعودية

البحرين

الكويت

الإمارات

اليوم السابع بلس

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