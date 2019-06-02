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الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

الأحد، 02 يونيو 2019 11:57 ص
الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر
كتبت سارة علام

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بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية فى مصر، بخالص التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والزراعة والثقافة، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

 

 


عيد الفطر

اندريه زكي

الكنيسة الانجيلية

عيد الفطر 2019

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