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الصين: الضغوط الأمريكية لا يمكن أن ترغمها على اتفاق تجارى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:12 م
الصين: الضغوط الأمريكية لا يمكن أن ترغمها على اتفاق تجارى ترامب وشى
رويترز

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قال مسؤول صيني كبير ومفاوض تجارى اليوم الأحد إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم الصين على اتفاق تجارى، ورفض الحديث عما إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضى بعد أن اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.

وفى وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوما إضافية تصل نسبتها إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد. وقال نائب وزير التجارة الصينى وانج شو ون فى مؤتمر صحفى إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

وتابع وانج الذى كان ضمن فريق التفاوض الصينى "إذا أراد الجانب الأمريكى ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجارى لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماما".

وأضاف متحدثا بالإنجليزية "لا اتفاق على أى شىء حتى يتم الاتفاق على كل شىء".

وتابع "خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها وأصرت على إضافة "مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية" للاتفاق بين البلدين. وتابع أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.

 


دونالد ترامب

شى جين بينج

الصين

الولايات المتحدة

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