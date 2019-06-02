سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصادرات والواردات: 2.181 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال إبريل

الأحد، 02 يونيو 2019 06:16 م
الصادرات والواردات: 2.181 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال إبريل صادرات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أبريل 2019 بلغت 2.181 مليار دولار.

 

وأوضحت الهيئة فى تقريرها الشهرى الصادر اليوم الأحد أن حجم صادرات مصر غير البترولية للسلع الصناعية خلال شهر أبريل الماضى بلغ 1.626 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية نحو 555 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

 

وأضافت أنه خلال أبريل الماضى ارتفعت صادرات 5 مجالس تصديرية، حيث جاءت فى المقدمة صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بارتفاع ملحوظ ليسجل قيمة 350 مليون دولار مقارنة 261 مليون دولار فى أبريل 2018، يليه صادرات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتى بلغت 267 مليون دولار خلال أبريل 2019 مقارنة بـ240 مليون دولار خلال الشهر ذاته فى 2018.

 

وأشارت إلى أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سجلت زيادة للصادرات لتبلغ 137 مليون دولار خلال أبريل 2019 مقارنة بـ131 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق.

 

ولفتت إلى أن صادرات المجلس التصديرى للصناعات الطبية ارتفعت لتبلغ 40 مليون دولار خلال أبريل الماضى مقابل 36 مليون دولار خلال أبريل 2018، وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية لتسجل مليونى دولار مقابل مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

 

وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر أبريل الماضى، ذكرت الهيئة العامة للرقابة أن قيمة صادرات مصر لمجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت قيمتها 770 مليون دولار، يلها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 606 ملايين دولار ثم باقى دول العالم بقيمة 461 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 246 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 99 مليون دولار.


الصادرات

الواردات

البترول

اخبار الاقتصاد

الهيئة العامة للرقابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.6 مليون طن وجارى الشحن

الأحد، 02 يونيو 2019 01:01 ص

"الصناعات الغذائية": لجان لتسوية مستحقات 80 شركة ببرنامج مساندة الصادرات

السبت، 01 يونيو 2019 08:45 م

رئيس "ايتيدا": المناطق التكنولوجية من أهم القطاعات باستراتيجية تنمية الصادرات

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 ص

ننشر خريطة صادرات 10 أنواع من الخضر والفاكهة منذ بدء الموسم

السبت، 01 يونيو 2019 02:30 ص

تقرير حكومى: صادرات مصر الزراعية للخضر والفاكهة تتخطى الـ3.5 ملايين طن

الجمعة، 31 مايو 2019 04:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة