الصادرات والواردات: 2.181 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال إبريل

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ذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أبريل 2019 بلغت 2.181 مليار دولار.

وأوضحت الهيئة فى تقريرها الشهرى الصادر اليوم الأحد أن حجم صادرات مصر غير البترولية للسلع الصناعية خلال شهر أبريل الماضى بلغ 1.626 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية نحو 555 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أنه خلال أبريل الماضى ارتفعت صادرات 5 مجالس تصديرية، حيث جاءت فى المقدمة صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بارتفاع ملحوظ ليسجل قيمة 350 مليون دولار مقارنة 261 مليون دولار فى أبريل 2018، يليه صادرات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتى بلغت 267 مليون دولار خلال أبريل 2019 مقارنة بـ240 مليون دولار خلال الشهر ذاته فى 2018.

وأشارت إلى أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سجلت زيادة للصادرات لتبلغ 137 مليون دولار خلال أبريل 2019 مقارنة بـ131 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق.

ولفتت إلى أن صادرات المجلس التصديرى للصناعات الطبية ارتفعت لتبلغ 40 مليون دولار خلال أبريل الماضى مقابل 36 مليون دولار خلال أبريل 2018، وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية لتسجل مليونى دولار مقابل مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر أبريل الماضى، ذكرت الهيئة العامة للرقابة أن قيمة صادرات مصر لمجموعة دول جامعة الدول العربية بلغت قيمتها 770 مليون دولار، يلها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 606 ملايين دولار ثم باقى دول العالم بقيمة 461 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 246 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 99 مليون دولار.