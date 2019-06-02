السيسي: سنحتفل مع أسر شهداء الجيش والشرطة فى أول يوم العيد (صور)

كتب – محمد الجالي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبال أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، في أول أيام العيد، وذلك مثلما ما حدث العام الماضي، كما سيؤدى صلاة عيد الفطر المبارك مع أسر شهداء الجيش والشرطة.

ووجه الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل الإفطار الأسرة المصرية، المقام اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، التحية والتقدير لشهداء الجيش والشرطة ولأسرهم مؤكدا إنهم قدموا عطاءاً بلا حدود لصالح الوطن، ولكي تبقى مصر مستقرة.

ومن المقرر، أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أبناء الشهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر وتسليم الهدايا للأطفال.



































