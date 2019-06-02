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السكة الحديد تعلن الطوارئ وتشديد صيانة القطارات خلال أيام عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 12:43 م
السكة الحديد تعلن الطوارئ وتشديد صيانة القطارات خلال أيام عيد الفطر قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك مع استمرار حالة الطوارئ طوال أيام العيد واتخاذ كافة الآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، مع استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد لاستقلال القطارات.

وكلف رئيس هيئة السكة الحديد باستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة

كما وجه رئيس الهيئة بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية مع زيادة عدد شبابيك واكشاك التذاكر وتشديد الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

 


السكة الحديد

حركة القطارات فى العيد

القطارات

حجز تذاكر القطارات

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