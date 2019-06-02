السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات الإسكندرية مطروح بدءا من صباح غد

كتب رضا حبيشى

بدأت هيئة السكك الحديدية تعديل مواعيد قطاراتها على خط الإسكندرية مرسى مطروح، التى يبدأ تطبيقها صباح غد الاثنين بمناسبة بدء موسم الصيف، على أن تمتد المواعيد الجديدة حتى نهاية الصيف.

شملت خطة السكك الحديدية إلغاء القطارين رقمى 648 و655 "محرم بك ـ الضبعة" والعكس طوال فترة التشغيل الصيفى لقطارات خط مطروح الإسكندرية، على أن يبدأ تعديل موعد القطار "إكسبريس 300 الإسكندرية ـ مطروح" ليقوم من الإسكندرية الساعة 06.10 بدلا من 06.40، ليؤدى الخدمة البديلة للقطار 648 المُلغى مؤقتا، ويُعدّل موعد القطار رقم 653 "الحمام ـ محرم بك" ليقوم من الحمام الساعة 15.10 بدلا من 14.40 ليؤدى الخدمة البديلة للقطار رقم 655 الذى تم إيقاف تشغيله مؤقتًا.