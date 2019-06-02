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السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف إلى آسيا فى يوليو

الأحد، 02 يونيو 2019 08:24 م
السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف إلى آسيا فى يوليو نفط ارشيف
(رويترز)

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قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها رفعت سعر خامها العربى الخفيف للمشترين الآسيويين فى شحنات يوليو تموز 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يونيو، ليصبح بعلاوة 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خامى عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف فى الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام برنت فى بورصة انتركونتننتال، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن يونيو .

وتحدد سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 2.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالى الكبريت لشهر يوليو  بانخفاض 30 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

 


السعودية

الخام العربى الخفيف

النفط

ارامكو

اسعار النفط

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