سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تتحرى هلال شهر شوال غدا الاثنين

الأحد، 02 يونيو 2019 11:04 ص
السعودية تتحرى هلال شهر شوال غدا الاثنين هلال
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجارى.

 

جاء ذلك في إعلان للمحكمة التالي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ .

 

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه ، وتسجيل شهادته لديها ،أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى ، والنفع المتعدي لعموم المسلمين والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.


السعودية

اخبار السعودية

عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة