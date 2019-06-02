السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل سوهاجى لتجارته فى المخدرات

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمود. ح. ص"، عامل ومقيم فى دائرة مركز ساقلتة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين. وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2018، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها ممارسة المتهم نشاط الاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه وراغبى الشراء بالمركز.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأُلقى القبض على المتهم مُتلبّسًا وبحوزته عدد من قطع الحشيش المُعدّة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.