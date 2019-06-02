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الرئيس العراقى يدعو إلى تأسيس نظام إقليمى مستقر

الأحد، 02 يونيو 2019 05:01 م
الرئيس العراقى يدعو إلى تأسيس نظام إقليمى مستقر برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/

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 أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، أن موقف بلاده تجاه أزمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، داعيا إلى تأسيس نظام إقليمى مستقر مبنى على منظومة الأمن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية.

وقالت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن برهم صالح استقبل فى قصر السلام ب‍بغداد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوى هود، مبينة أن اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمى والدولي، والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وأكد صالح، وفقا للبيان، حرص العراق على اتباع الحوار البناء فى معالجة الأزمات فى المنطقة، والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، مبينا أهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.

 


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تأسيس نظام إقليمى

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