الرئيسية أخبار عاجلة الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر الأحد، 02 يونيو 2019 12:15 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي ليلك القدر وزارة الأوقاف اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى يؤكد لسعد الحريرى الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان السبت، 01 يونيو 2019 04:07 ص السيسى يلتقى ولى العهد السعودى.. و"بن سلمان" يشيد بجهود مصر لإنجاح قمتى مكة السبت، 01 يونيو 2019 03:58 ص السيسى وسلمان يتفقان على تعزيز الجهود لمواجهة تحديات الأمن الإقليمى السبت، 01 يونيو 2019 03:47 ص السيسى أمام القمة الإسلامية بمكة: لم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين وإلصاق تهمة الإرهاب بديننا الحنيف.. الرئيس: لا يستقيم أى حديث عن العدل والأمن بدون حل عادل للقضية الفلسطينية السبت، 01 يونيو 2019 01:50 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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