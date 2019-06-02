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الخدمات البيطرية: حملات مكثفة على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

الأحد، 02 يونيو 2019 11:03 ص
الخدمات البيطرية: حملات مكثفة على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض لحوم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على الميادين العامة ومنافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال عيد الفطر، لضمان سلامة تلك المنتجات المعروضة وحفاظاً على صحة المواطنين.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه تم تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطرى على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها فى حينه، لافتا الى أن الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابى لسلوكيات الافراد فى إدراك دور الحكومة فى الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح التقرير، أن الحملات تشمل الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم فى الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

وتابع التقرير، أن تنفيذ الإجراءات المتبعة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، خاصة مع زيادة طلب الاستهلاك فى الأعياد والمناسبات، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.


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