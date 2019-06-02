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الحكومة: لا صحة لوجود عجز شديد فى عقار الأنسولين بالمستشفيات والصيدليات

الأحد، 02 يونيو 2019 12:33 م
الحكومة: لا صحة لوجود عجز شديد فى عقار الأنسولين بالمستشفيات والصيدليات وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد فى عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أى عجز بعقار الأنسولين أو أى أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر الأنسولين بشكل طبيعى وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجى لهذا العقار مطمئن ويكفى احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

 

وأكدت الوزارة، أنها قامت بسد الاحتياجات من الأنسولين، حيت تم توريد 8 ملايين و435 ألف فيال إلى مديريات الصحة والصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة 49% عن العام الماضى .

 


نقص الانسولين

تقرير الشائعات

مجلس الوزراء

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