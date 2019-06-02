الحكومة تنفى بيع قصر البارون والعجز عن التصدى للجراد فى الأقصر وأسوان

كتبت هند مختار

نفت الحكومة ما تردد مؤخرا عن اتجاهها لبيع قصر البارون، وأيضا ما أُثير بشأن عجزها عن مواجهة الجراد وأسبابه فى الأقصر وأسوان، مشددة على ظهور تجمعات محدودة والتعامل معها سريعا.

وفى هذا الإطار كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد عن طرح الحكومة قصر البارون التاريخى للبيع، تواصل مع وزارة الأثار التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، قائلة إنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون أو أية مبانٍ أثرية أخرى، كما شددت على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على كل آثارها العريقة وتراثها الحضارى الممتد عبر آلاف السنين، وأن كل ما يتردّد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة وإغضاب الرأى العام.