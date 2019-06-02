كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام الحكومة بتهجير أهالى منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسرى، دون صرف تعويضات، تواصل المركز مع محافظة الأقصر، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالى الكرنك بالأقصر بشكل قسرى دون تعويضهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى إزالة المبانى المخالفة التى تمثل تعديًا على طريق الكباش الفرعونى، مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلى أهالى النجع قبل البدء فى إجراءات الإزالة، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال الإزالة تساهم فى استكمال المراحل الأخيرة من طريق الكباش الفرعونى، والذى يعد مشروعًا قوميًا وتنمويًا سيمثل قفزة كبيرة فى مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثرى وسياحى ترويجى لتاريخ مصر العظيم.